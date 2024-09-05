8 сентября на стадионе в Черкизове пройдет День «Локомотива»

Программа откроется в 11.00 на «Сапсан Арене» встречей ЮФЛ-3 между «Локомотивом» и «Зенитом».

В 14.30 стартует отбор в академию ФК «Локомотив» — на территории «Сапсан Арены» ждут мальчиков 2017-2015 годов рождения.

А в манеже за «Сапсан Ареной» пройдет отбор девочек 2017-2009 годов рождения. Участников ждет большая развлекательная программа, зоны клубной атрибутики и питания. Все ребята получат памятные подарки от клуба.

Продолжится День «Локомотива» на Южной площади.

Гостей ждут традиционные активности: мастер-классы, панна-футбол, фотозоны, автограф-сессии легенд красно-зеленых.

А в 14.50 на сцене Южной площади пройдет концерт популярной рок-группы «Демарш».

Завершит программу мероприятий матч легенд и болельщиков на «РЖД Арене» — он начнется в 16.00. На поле выйдут чемпионы России и обладатели Кубка страны в составе железнодорожников Дмитрий Лоськов, Дмитрий Сычев, Олег Пашинин, Динияр Билялетдинов и многие другие звезды «Локо». Билеты можно получить бесплатно.

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