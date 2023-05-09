Минцифры: 850 тысяч человек оформили Fan ID

850 тысяч человек оформили Fan ID, сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Отмечается, что около 45 тысяч человек получили паспорт болельщика онлайн.

Ранее Правительство РФ упростило оформление карты болельщика для детей младше 14 лет, инвалидов всех групп, а также пенсионеров.

Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ.