Роман Бабаев: "Контракт Слуцкого в сборной? Лучше спросите Мутко"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы в матче 5-го тура чемпионата России над "Спартаком" (2:1) воздержался от комментариев относительно будущего главного тренера армейцев Леонида Слуцкого в сборной России, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Мутко говорил, что в случае успешного выступления сборной выкупит контракт Слуцкого. Выкупить это как – есть определенная цена как на футболиста?

– Не готов ответить, лучше спросите Виталия Леонтьевича.

– Сумма прописана?

– Не знаю, что имел ввиду министр спорта под данным заявлением. Не готов комментировать.

– Вас это удивило?

– Пока известно, что Слуцкий должен отработать в сборной 4 матча и возможно еще два стыковых. Больше разговоров на эту тему не было.