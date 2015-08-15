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15 августа 2015, 00:41

Роман Бабаев: "Контракт Слуцкого в сборной? Лучше спросите Мутко"

Борис САТАРОВ
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы в матче 5-го тура чемпионата России над "Спартаком" (2:1) воздержался от комментариев относительно будущего главного тренера армейцев Леонида Слуцкого в сборной России, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Мутко говорил, что в случае успешного выступления сборной выкупит контракт Слуцкого. Выкупить это как – есть определенная цена как на футболиста?

– Не готов ответить, лучше спросите Виталия Леонтьевича.

– Сумма прописана?

– Не знаю, что имел ввиду министр спорта под данным заявлением. Не готов комментировать.

– Вас это удивило?

– Пока известно, что Слуцкий должен отработать в сборной 4 матча и возможно еще два стыковых. Больше разговоров на эту тему не было.

Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Леонид Слуцкий
Роман Бабаев
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