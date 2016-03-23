Глушакову вручили медаль

23 марта 2016, 17:13
Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков получил медалть "За заслуги в развитии детского и юношеского футбола". 29-летний футболист регулярно организовывает в родном Миллерово детские турниры.
"Только что вручили медаль "За заслуги в развитии детского и юношеского футбола". Не трофей, конечно, но приятно", - написал Глушаков в своем твиттере.
Только что вручили медаль "За заслуги в развитии детского и юношеского футбола". Не трофей,конечно,но приятно. pic.twitter.com/tPEUH0GxEi– Denis Glushakov (@DGlushakov8) 23 марта 2016 г.