Сергей Песьяков: "Взаимопонимания с Пуцко и Кутеповым у меня больше"

Вратарь "Спартака" Сергей Песьяков отметил, что ему нравится играть вместе с Ильей Кутеповым и Александром Пуцко. По словам голкипера, с ними у него есть взаимопонимание, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– То, что вы сейчас оказались в основе "Спартака" в такой непростой отрезок сезона, – случайность или закономерность?

– Это правильнее спрашивать у тренера.

– Перед вами в центре обороны играют Пуцко и Кутепов, с кем вы выступали в ФНЛ. С ними чуть проще?

– Думаю, да. Взаимопонимания все же побольше.

– Насколько это вообще важно для голкипера?

– Тут больше нужно вести речь о взаимопонимании со стороны вратаря. Когда мне выйти подстраховать, когда на перехват. Защитники должны быть уверены во мне. И так в каждой команде.

– Вы прежде получали шансы в "Спартаке". Не всегда получалось. Что помешало, что изменилось за это время?

– Стал старше. Отсюда, наверное, и опыт. Хотелось бы по крайней мере верить в это. Естественно, я стал спокойнее ко всему относиться. Раньше мне, возможно, психология мешала. Хотел выручить, совершить мега-сэйв, суетился. А сейчас я стал спокойнее.

– Как вам объявил Аленичев о том, что отныне вы будете играть в основном составе? Было предчувствие?

– Предчувствия не было. На предыгровой тренировке подошел Джанлука Риомми, а не Аленичев. А первым сказал Ребров по-моему вообще, которому сообщил Риомми.

– И как Артем отнесся к этому?

– Не ко мне вопрос. Но виду он никакого не подает. У нас отличные отношения.

– Матч с "Локомотивом" на ноль. Как сами его оцените?

– Ничего особенного я не сделал. Поймал то, что должен был ловить. А в целом неплохая игра в обороне. Не без ошибок, конечно, но по моментам игра была равна. Мы выиграли, нам, наверное, немного больше повезло.

– Не было предчувствия на 35-й минуте, что сейчас придется отражать пенальти?

– Спорный эпизод, 50 на 50. Кто-то мог поставить, кто-то – нет. Вопрос более компетентным людям.

– Сейчас вы рады, что "Анжи" не был настойчив зимой и отпустил вас в "Спартак"?