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Сегодня, 22:55

A Bola: защитник «Бенфики» Конти близок к переходу в «Локомотив»

Иван Шитик
Корреспондент
Херман Конти.
Фото ФК «Америка Минейро»
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Аргентинский защитник «Бенфики» Херман Конти близок к переходу в «Локомотив», утверждает A Bola.

Игрок, который в прошлом году был отдан в аренду бразильской команде «Америка Минейро», готовится продолжить карьеру в России.

28-летний аргентинец Херман Конти принадлежит «Бенфике» с лета 2018 года, однако большую часть этого времени он провел в арендах в других командах. Игрок также выступал за мексиканский «Атлас» и бразильский клуб «Байя».

Всего он провел за «Бенфику» 10 матчей, отметившись 1 голом.

Отметим, что 24 января в Россиию перебрался другой защитник «Бенфики», Томаш Тавареш, который стал игроком «Спартака».

ФК Бенфика
ФК Локомотив (Москва)
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