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Сегодня, 03:16

Абаев: «Если трансферная кампания «Локомотива» будет удачная, есть шансы побороться за призовые места»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев подвел итоги сезона команды.

«Старт сезона для «Локомотива» был провальным. Но со сменой тренера произошли положительные изменения в игре. Рад, что команда так хорошо финишировала, всего одно поражение весной. Есть все предпосылки к тому, что следующий сезон будет удачным.

Думаю, вклад Дзюбы в результаты команды — большой. Но без главного тренера успеха невозможно добиться. У Галактионова есть опыт работы в молодежной сборной, поэтому он хорошо сработался с Глушенковым, Пиняевым и другими ребятами. Приход Лантратова тоже стал успешным шагом. Его игра сыграла важную роль в успехах команды.

Если трансферная кампания у «Локо» будет удачная, то есть шансы побороться за призовые места. Прежде всего, усилиться надо в защите», — приводит слова Абаева Metaratings.ru.

По итогам сезона «Локомотив» финишировал восьмым в РПЛ, набрав больше всех очков на весеннем отрезке чемпионата.

Источник: https://metaratings.ru/news/abaev-est-vse-predposylki-k-tomu-chto-sleduyushii-sezon-dlya-lokomotiva-budet-udachnym-256374/
Илья Абаев
ФК Локомотив (Москва)
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