Абаев: «Если трансферная кампания «Локомотива» будет удачная, есть шансы побороться за призовые места»

Сегодня, 03:16
Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев подвел итоги сезона команды.
«Старт сезона для «Локомотива» был провальным. Но со сменой тренера произошли положительные изменения в игре. Рад, что команда так хорошо финишировала, всего одно поражение весной. Есть все предпосылки к тому, что следующий сезон будет удачным.
Думаю, вклад Дзюбы в результаты команды — большой. Но без главного тренера успеха невозможно добиться. У Галактионова есть опыт работы в молодежной сборной, поэтому он хорошо сработался с Глушенковым, Пиняевым и другими ребятами. Приход Лантратова тоже стал успешным шагом. Его игра сыграла важную роль в успехах команды.
Если трансферная кампания у «Локо» будет удачная, то есть шансы побороться за призовые места. Прежде всего, усилиться надо в защите», — приводит слова Абаева Metaratings.ru.
По итогам сезона «Локомотив» финишировал восьмым в РПЛ, набрав больше всех очков на весеннем отрезке чемпионата.