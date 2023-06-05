Абаев: «Если трансферная кампания «Локомотива» будет удачная, есть шансы побороться за призовые места»

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев подвел итоги сезона команды.

«Старт сезона для «Локомотива» был провальным. Но со сменой тренера произошли положительные изменения в игре. Рад, что команда так хорошо финишировала, всего одно поражение весной. Есть все предпосылки к тому, что следующий сезон будет удачным.

Думаю, вклад Дзюбы в результаты команды — большой. Но без главного тренера успеха невозможно добиться. У Галактионова есть опыт работы в молодежной сборной, поэтому он хорошо сработался с Глушенковым, Пиняевым и другими ребятами. Приход Лантратова тоже стал успешным шагом. Его игра сыграла важную роль в успехах команды.

Если трансферная кампания у «Локо» будет удачная, то есть шансы побороться за призовые места. Прежде всего, усилиться надо в защите», — приводит слова Абаева Metaratings.ru.

По итогам сезона «Локомотив» финишировал восьмым в РПЛ, набрав больше всех очков на весеннем отрезке чемпионата.