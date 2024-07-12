Абаев — о прошлом сезоне РПЛ: «Хотелось бы, чтобы чемпион поменялся»

Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев поделился мнением о прошедшем сезоне РПЛ.

«Мне очень понравилась интрига в конце, когда было непонятно, кто станет чемпионом. Хотя опять выиграл «Зенит», но все решал последний тур. За кого чуть больше переживал в чемпионской гонке? Я не скрою, что не хотел бы, чтобы выиграл «Зенит». Хотелось бы, чтобы чемпион поменялся», — цитирует Абаева Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали завоевали футболисты «Краснодара», а бронзовые награды достались игрокам «Динамо».