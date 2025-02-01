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1 февраля, 22:30

Абаев назвал двух российских вратарей, способных перейти в европейский топ-клуб

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев рассказал, кого из российских голкиперов считает готовым для перехода в европейский клуб.

«Тут нужно выбирать кого-то из молодых ребят. Поэтому назову Агкацева и Латышонка. Они оба удачно провели первую часть нынешнего сезона. Латышонок только появился в «Зените» и уже играет крайне успешно. А Агкацев здорово заменил Сафонова в воротах «Краснодара», — приводит слова Абаева Legalbet.

22-летний Агкацев в нынешнем сезоне провел 21 матч за «Краснодар» во всех турнирах, пропустил 16 голов и 12 раз отыграл на ноль. Контракт голкипера с «быками» рассчитан до лета 2029 года.

Латышонок в июле 2024-го перешел в «Зенит» из «Балтики». В текущем сезоне 26-летний голкипер провел 16 матчей за сине-бело-голубых, в которых пропустил девять мячей и десять раз сыграл на ноль. Контракт Латышонка с петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Источник: Legalbet
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Илья Абаев
Евгений Латышонок
Станислав Агкацев
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