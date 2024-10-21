Абаев назвал Лунева одним из самых надежных вратарей РПЛ

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев поделился мнением о голкипере московского «Динамо» Андрее Луневе.

«После отъезда Сафонова в «ПСЖ» Лунев теперь один из самых надежных и сильных вратарей РПЛ. Лунев хороший опыт получил в Европе. Он удачно к динамовскому двору пришелся. Думаю, он еще долго будет играть за бело-голубых. Большая вероятность», — цитирует Абаева Legalbet.

Лунев подписал контракт с «Динамо» этим летом. Его соглашение с бело-голубыми рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне 32-летний голкипер провел 12 матчей за московскую команду во всех турнирах, пропустив 12 мячей.