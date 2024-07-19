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Сегодня, 09:48

Абаев: «Помазун и Тороп пока не готовы сменить Акинфеева в основном составе ЦСКА»

Алина Савинова
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Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев считает, что вратари Илья Помазун и Владислав Тороп пока не готовы сменить Игоря Акинфеева в основном составе ЦСКА.

«Акинфеев находится в хорошей физической форме, следит за собой, поэтому я не удивлен таким футбольным долголетием Игоря. Опыта и мастерства у него достаточно, чтобы продолжать играть на высоком уровне. Сейчас вратари до 40 лет спокойно играют. Помимо своего уровня у Акинфеева в ЦСКА есть и большой статус, поэтому думаю, что Тороп и Помазун пока не готовы сменить Игоря в основном составе», — цитирует Абаева Legalbet.

С 2021 года Помазун играет в аренде за «Урал». В сезоне-2023/24 27-летний голкипер провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 50 мячей и отыграл 8 встреч на ноль.

На счету 20-летнего Торопа 16 игр в прошлом сезоне за ЦСКА, 13 пропущенных мячей и 6 «сухих» матчей.

Источник: Legalbet
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