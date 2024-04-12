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Сегодня, 22:22

Абаев: «Помазун уже заслужил шанс проявить в себя в более сильной команде»

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Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев прокомментировал возможный переход голкипера «Урала» Ильи Помазуна, арендованного у ЦСКА, в московское «Динамо».

«Помазун уже заслужил шанс проявить себя в более сильной команде, он удачно играет за «Урал». Для «Динамо» это был бы неплохой вариант. Он уже приобрел опыт, а сейчас наступает время сделать шаг вперед», — цитирует Абаева Legalbet.

Контракт 27-летнего Помазуна с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 26 матчах «Урала» во всех турнирах, пропустил 39 голов и 7 раз отыграл на ноль.

Источник: Legalbet
Илья Помазун
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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