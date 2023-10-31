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Сегодня, 20:06

Абаев: «Локомотив» может бороться за призовые места в этом году»

Алина Савинова
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Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев рассказал, на что московская команда может рассчитывать в текущем сезоне РПЛ.

«Локо» не хватает стабильности. В матче с «Ростовом» было много моментов, но железнодорожники могли пропустить еще больше. Нельзя сказать, что команда плохо играет. «Локомотив» может в этом году бороться за призовые места с другими московскими командами и «Зенитом». Команде нужно наладить стабильную игру и набирать очки в каждом матче. Как раз в таких матчах, как с «Ростовом», очки можно брать, но они проиграли», — цитирует Абаева Metaratings.ru

«Локомотив» идет на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ с 20 очками после 13 туров. 5 ноября железнодорожники на своем поле сыграют против «Спартака».

Источник: https://metaratings.ru/news/abaev-lokomotiv-mozhet-borotsya-za-prizovye-mesta-s-drugimi-moskovskimi-komandami-i-zenitom-300762/
Илья Абаев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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