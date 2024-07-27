Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:16

Абаев рассказал, что думает о вратарской конкуренции в ЦСКА

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев рассказал, что думает о вратарской конкуренции в ЦСКА между Игорем Акинфеевым, Владиславом Торопом и Ильей Помазуном.

«В ЦСКА сейчас три голкипера с амбициями быть первым номером — это здорово. Тут всегда есть выбор на случай, если что-то случится с основным вратарем.

С другой стороны, отсутствие практики для ребят, которые уже могут претендовать на место в основе, — это, конечно, не очень хорошо. Для прогресса и развития вратарей очень важен игровой тонус», — цитирует Абаева Legalbet.

Этим летом Помазун вернулся в армейский клуб из аренды в «Урале». В предыдущем сезоне он провел 34 матча и пропустил 50 голов.

У Торопа 16 игр в прошлом сезоне за ЦСКА, 13 пропущенных мячей и шесть сухих матчей.

Акинфеев провел 27 матчей в сезоне-2023/24, пропустил 34 мяча, отыграв девять встреч на ноль.

Источник: Legalbet
Илья Абаев
ФК Локомотив (Москва)
1
0
Читайте также
В Госдуме ввели присягу для спортсменов, выступающих за сборную России
Эксперта ВВС раскритиковали за пожелание удачи на Олимпиаде волейболисту-педофилу
Южнокорейские пловцы покинули Олимпийскую деревню из-за проблем с транспортом
Семь российских звезд КХЛ без контрактов на новый сезон
Российские военные вынесли на руках раненого солдата ВСУ из Торецка в ДНР
Захарова заявила о масштабном провале открытия Олимпиады в Париже
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Рианчо считает, что Довбня может быть полезен «Спартаку»
Бушманов считает переход Довбни в «Спартак» абсолютно нормальным
Зарема Салихова иронично прокомментировала трансфер голкипера Довбни в «Спартак»
«Ростов» оценивает Голенкова в 8 миллионов евро
Довбня и Дмитриев — в «Спартаке», «ПСЖ» может подписать Меньяна, Дэвис договорился с «Реалом»
Источник: «Локомотив» не получал от «Спартака» предложение по Тикнизяну
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Стрепетов: «Старая схема Рахимова против «Зенита» не спасет «Рубин»

«Рубин» — «Зенит»: результаты матчей и статистика личных игр