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Сегодня, 09:01

Абаев считает, что Агкацев достойно заменил Сафонова в «Краснодаре»

Камила Абдурахманова
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Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев назвал имя вратаря, который произвел на него впечатление в первом круге РПЛ.

«На последнем отрезке понравился очень Агкацев. Он достойно заменил Сафонова, очень здорово играл. Перспективы в Европе? Почему нет, если будет играть на таком уровне — вполне вероятно. Для начала нужно уверенно за «Краснодар» провести какое-то время, стабильно играть. А так, выглядит здорово, хорошие качества у него», — цитирует Абаева «РБ Спорт».

После перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ» летом 2024 года основным вратарем «Краснодара» стал Станислав Агкацев. В этом сезоне 22-летний голкипер провел за клуб 14 матчей во всех турнирах, пропустив 9 голов. При этом он 9 раз сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Источник: «РБ Спорт»
Илья Абаев
Матвей Сафонов
РПЛ
Станислав Агкацев

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