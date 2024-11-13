Абаев считает, что Агкацев достойно заменил Сафонова в «Краснодаре»

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев назвал имя вратаря, который произвел на него впечатление в первом круге РПЛ.

«На последнем отрезке понравился очень Агкацев. Он достойно заменил Сафонова, очень здорово играл. Перспективы в Европе? Почему нет, если будет играть на таком уровне — вполне вероятно. Для начала нужно уверенно за «Краснодар» провести какое-то время, стабильно играть. А так, выглядит здорово, хорошие качества у него», — цитирует Абаева «РБ Спорт».

После перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ» летом 2024 года основным вратарем «Краснодара» стал Станислав Агкацев. В этом сезоне 22-летний голкипер провел за клуб 14 матчей во всех турнирах, пропустив 9 голов. При этом он 9 раз сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.