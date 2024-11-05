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Сегодня, 12:40

Абаев считает, что Батраков может выиграть гонку бомбардиров РПЛ

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Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев поделился мнением о шансах полузащитника команды Алексея Батракова стать лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2024/25.

«На дистанции возможно, что опыт скажется и Кордоба выиграет. «Краснодар» — более опытная команда, но мои симпатии в любом случае на стороне «Локомотива», я болею за Батракова», — приводит слова Абаева Metaratings.ru.

В 14 турах РПЛ Батраков забил 8 голов. Столько же мячей у нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Третье место с 7 голами занимает хавбек «Зенита» Максим Глушенков.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Батраков
Илья Абаев
РПЛ

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