Абаев считает, что для «Краснодара» уход Сафонова в «ПСЖ» будет большой потерей

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев прокомментировал возможный переход голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Не знаю, насколько интересно будет Сафонову быть вторым номером в «ПСЖ». Конечно, переход в такой большой и статусный клуб — это очень здорово, но все-таки это не роль основного вратаря. А голкиперам крайне важна игровая практика. Для «Краснодара» уход Сафонова будет, несомненно, большой потерей. Как-никак, на данный момент Матвей, наверное, лучший вратарь в России. Думаю, в уходящем сезоне чемионата России именно Сафонов был лучшим голкипером», — цитирует Абаева Legalbet.

В среду, 22 мая, появилась информация о том, что парижане рассматривают 25-летнего Сафонова на роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы. Также сообщалось, что «Краснодар» и «ПСЖ» близки к соглашению по трансферу российского игрока за 20 миллионов евро.