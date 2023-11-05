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Сегодня, 20:53

Абаев считает, что «Краснодару» будет очень тяжело стать чемпионом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший голкипер «Краснодара» Илья Абаев порассуждал о чемпионский гонке в РПЛ между быками и «Зенитом».

«Краснодар» сегодня обыграл «Крылья», которые показывают неплохую игру в этом сезоне. Рано говорить о чемпионской игре и возможном первом месте краснодарцев в РПЛ. У «Зенита» ресурсов и опыта побольше. Петербуржцы будут бороться за «золото». У «Краснодара» много молодых парней в команде, а петербуржцы четко играют на победу и знают, что для этого нужно. При равенстве очков в концовке чемпионата у «Зенита» 100% будет преимущество. «Краснодару» будет очень тяжело стать чемпионом", — приводит слова Абаева Metaratings.ru.

«Краснодар» с 31 очком лидирует в чемпионате России-2023/24 после 14 туров. «Зенит» занимает 2-е место (29 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/abaev-krasnodaru-budet-ochen-tyazhelo-stat-chempionom-u-zenita-bolshe-resursov-i-opyta-302515/
Илья Абаев
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