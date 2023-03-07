0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:29

Абаев считает, что ничья с «Краснодаром» должна придать «Торпедо» уверенности

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший вратарь «Торпедо» Илья Абаев считает, что у московской команды еще есть шансы, чтобы исправить свое положение в турнирной таблице РПЛ.

«Знаю их график, руки опускать не стоит. Они с «Краснодаром», который считался фаворитом, смогли зацепить очко, добились положительного результата. Это должно придать ребятам уверенности. Ближайшие игры покажут то, что с «Торпедо» будет дальше, хотя ситуация очень тяжелая. Надо сейчас брать максимум очков, для этого у команды все есть», — цитирует Абаева Betonmobile.ru.

«Торпедо» занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 7 очков по итогам 18 туров.

Источник: https://betonmobile.ru/ilya-abaev-nichya-s-krasnodarom-dolzhna-pridat-torpedo-uverennosti
Илья Абаев
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать
Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
Добровольцы получат документы ветерана боевых действий единого образца
В ДНР рассказали о положении российских сил в Артемовске
Против блогера Лерчек и ее мужа возбудили дело за неуплату налогов на 300 млн рублей
Reuters рассказало о просьбе Киева поставить кассетные боеприпасы МК-20
Популярное видео
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Спартак» — «Факел», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
Президент «Урала» Иванов прокомментировал возможный перенос матча с «Торпедо» из «Лужников» на «Арену Химки»
Изменено место проведения матча «Торпедо» — «Урал»
Хиддинк: «Акинфеев мог бы сделать прекрасную карьеру в лучших европейских клубах»
«Торпедо» обратилось в РПЛ с просьбой о переносе матча с «Уралом» на «Арену Химки»
В «Химках» не будут препятствовать проведению матча «Торпедо» на «Арене Химки»
«Общался с Мешковым после «Спартака» — он очень переживает!» Интервью босса российских судей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Урал»: «СЭ» выяснил, кто не засчитал гол Соболева, и что проверял ВАР

Титов заявил, что с удовольствием примет участие в ретро-матче «Спартака» против «Реала»