Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:26

Абаев считает, что в адрес Чистякова прозвучали нелепые обвинения

Алина Савинова
Telegram Новости

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев высказался об обвинениях в адрес защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

«Позиция руководства «Зенита» абсолютно неправильна по отношению к Чистякову. Нелепые и непонятные обвинения прозвучали. Любой футболист может ошибиться. Отстранять от тренировок и обвинять во всех грехах после того, как защитник «привез» один гол. Я даже представить не могу того, что кто-то в игре за «Зенит» мог намеренно совершить ошибку. Зачем так с ним поступать? Это несправедливо», — цитирует Абаева Betonmobile.ru.

В матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2) Чистяков допустил ошибку, из-за которой грозненцы забили второй мяч.

6 ноября генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел защитника из основного состава команды. Сегодня, 8 ноября, агент Чистякова сообщил, что футболист тренируется с «Зенитом».

Источник: https://betonmobile.ru/ilya-abaev-nelepyie-i-neponyatnyie-obvineniya-prozvuchali-v-adres-chistyakova
Дмитрий Чистяков
Илья Абаев
Футбол
РПЛ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фантастический матч Овечкина: продлил голевую серию, чуть не забил гол года, отдал суперпас
Экс-президент ФИФА Блаттер назвал ошибкой выбор Катара вместо США хозяином ЧМ-2022
В Киеве подтвердили планы Зеленского участвовать в саммите G20
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Стремоусов заявил о скорой развязке ситуации вокруг Херсона
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур перед ЧМ-2022: «Динамо» — ЦСКА, «Локо» — «Спартак» и другие матчи
Степашин — о выступлении «Динамо» в РПЛ: «В последних пяти матчах встали на путь, что был до Йокановича»
Главный тренер «Оренбурга» объяснил, почему не уехал из России после 24 февраля
Степашин — о поражении «Динамо» от «Ростова»: «Наш Комличенко сделал все, чтобы мы пропустили»
Личка: «Хочется, чтобы человек включил матч «Оренбурга» и не переключал на другой канал»
Личка сравнил Сычевого и Агаларова
Личка назвал главную проблему российских футболистов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Литвинов помог закрыть сбор для подопечного благотворительного фонда «Спартак — детям»

Личка: «Хочется, чтобы человек включил матч «Оренбурга» и не переключал на другой канал»