Абаев: «Глушаков и Дзюба должны помочь «Нижнему» в весенней части сезона»

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Бывший вратарь «Торпедо» Илья Абаев высказался о возможном приходе в «Нижний Новгород» нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Дениса Глушакова.
«Они опытные ребята, достаточно хорошего уровня. Глушаков и Дзюба должны помочь «Нижнему» в весенней части сезона. Оба хотят еще поиграть и доказать, что они еще могут себя проявить на высоком уровне. Мотивация точно будет. Они вряд ли приходят в «НН», чтобы вылететь, поэтому ждем хорошего футбола весной», — цитирует Абаева Betonmobile.ru.
24 января «Нижний Новгород» сообщил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду.
26 января журналист Иван Карпов сообщал, что Дзюба в скором времени перейдет в «Нижний Новгород».
Нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 19 очков.
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