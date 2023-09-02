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Сегодня, 22:43

Абаскаль: «Это моя ошибка, моя ответственность»

Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в гостевом матче 7-го тура чемпионата России. Красно-белые не могут победить в РПЛ 4 встречи подряд.

По словам 34-летнего испанского специалиста, игра в Краснодаре была равной.

«В первую очередь хотел сказать, что это моя ошибка, моя ответственность, — приводит matchtv.ru слова Абаскаля. — Мы можем говорить об индивидуальных ошибках, но глобально я несу ответственность. На мой взгляд, игра складывалась в равной манере, никто не давал пространства. Не могу сказать, что игра нам не удавалась».

Тренер москвичей еще раз подчеркнул, что игра команды — это его ответственность.

«Я — тренер, я выбираю состав, тех 11 игроков, которые начинают матч. Все, что там происходит, моя ответственность», — добавил Абаскаль.

«Спартак» с 10 очками после 7 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: matchtv.ru
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
2
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 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
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 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
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