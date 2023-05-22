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Сегодня, 13:55

Абаскаль хочет атакующих игроков, Эшуорт настаивает на усилении опорной зоны

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль хочет купить нового игрока в атаку, спортивный директор красно-белых Пол Эшуорот настаивает на усилении опорной зоны, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Абаскаль хочет видеть в команде центрального атакующего полузащитника и левоногого быстрого форварда, который бы отличался по функционалу от Шамара Николсона. Эшуорт считает, что «Спартаку» в первую очередь нужно усиливать опорную зону, и в этом есть противоречие с Абаскалем. Пол считает позицию потенциальной проблемой, потому что не все ясно с состоянием Наиля Умярова.

Ранее Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что руководство «Лукойла» поставило перед «Спартаком» задачу подписать статусного футболиста в атаку за сумму 15-20 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/blog/insaidy-metaratings-ru-o-budushem-spartaka-2023/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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