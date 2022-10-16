Абаскаль и Чалов пообщались перед матчем ЦСКА — «Спартак»

Гильермо Абаскаль и Федор Чалов пообщались перед матчем 11-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак».

Главный тренер красно-белых и нападающий армейцев поговорили после приезда команд на «ВЭБ Арену», на которой состоится игра.

Чалов выступал под руководством Абаскаля в «Базеле» во второй половине сезона-2021/22.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 16 октября и начнется в 20.00 по московскому времени.