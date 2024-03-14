Абаскаль, Карпин и Ивич оштрафованы по итогам матчей 20-го тура РПЛ

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал, что несколько тренеров РПЛ были оштрафованы за выход из технической зоны во время матчей 20-го тура.

«По итогам матча «Ростов» — «Краснодар» главный тренер ростовчан Валерий Карпин за 10-й выход за пределы технической зоны в сезоне оштрафован на 30 тысяч рублей. На тот момент главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич за четвертое нарушение в сезоне получил штраф в размере 30 тысяч рублей. По итогам матча с «Факелом» главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля оштрафовали на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны, это третье подобное нарушение у тренера в сезоне», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

После 20 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Спартак» идет шестым с 31 очком. «Ростов», набравший 27 очков, находится на 10-й строчке.