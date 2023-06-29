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Сегодня, 11:33

Абаскаль лично выбрал кандидатуру Бонгонды в «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль лично настоял на приобретении клубом 27-летнего полузащитника «Кадиса» Тео Бонгонды, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Абаскаль считает, что этот трансфер расширит вариативность «Спартака». Отмечается, что сделка близка к завершению.

Бонгонда выступает за «Кадис» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/abaskal-lichno-vybral-kandidaturu-bongondy-v-spartak-sdelka-blizka-k-zaversheniyu-262296/
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