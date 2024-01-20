Источник: Абаскаль может покинуть «Спартак» ради предложения от «Кадиса»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может уйти из российского клуба ради работы в Испании. По информации журналиста Анхеля Гарсии, «Кадис» рассматривает 34-летнего испанского специалиста в качестве основного кандидата на замену Серхио Гонсалесу.
В пятницу, 19 января, «Кадис» проиграл «Алавесу» (0:1) и занимает сейчас с 15 очками 18-е место в турнирной таблице.
Абаскаль с июня 2022 года тренирует «Спартак». В этом сезоне красно-белые после 18 туров РПЛ занимают 5-е место в турнирной таблице.