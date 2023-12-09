Абаскаль наблюдал за матчем «Спартака» с «Крыльями Советов» вместе с сыном

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль смотрел игру 18-го тура РПЛ между красно-белыми и «Крыльями Советов» (3:0) по телевизору с сыном на руках.

КДК РФС дисквалифицировал испанского специалиста после матча 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) на три игры, одна из которых — условно.

26 мая 2023 года Абаскаль стал отцом, у него родился сын, которому дали испанско-русское имя Гильермо-Николай.

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков и опережая «Крылья Советов» на 1 балл.