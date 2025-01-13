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Сегодня, 20:00

Абаскаль надеется, что Россию вернут в международные турниры в 2025 году

Микеле Антонов
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» высказался об изоляции российских клубов. Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что рассчитывает на возвращение российского футбола в международные соревнования уже в 2025 году.

«Я тоже на это надеюсь. Но, как я уже говорил, текущий момент очень важен, потому что каждая трудность — это возможность для роста. Если нельзя играть за границей, значит, нужно развиваться в пределах своей страны. Чтобы быть максимально подготовленными, когда еврокубки вернутся.

Я хотел бы стать частью процесса, вносить свой вклад. Помню нашу команду, в ней было много молодых игроков: Пруцев, Денисов, Хлусевич, Литвинов, Игнатов, Зорин... Дать им расти, поддержать — это был наш план! Мы хотели показать всему миру, чего они могут достичь. Несмотря на изоляцию, мы много работали, чтобы вернуться сильнее — такой была цель», — сказал специалист «СЭ».

Российские клубы и сборные были отстранены УЕФА и ФИФА от международных соревнований в феврале 2022 года.

Полностью интервью Абаскаля читайте на сайте «СЭ» завтра, 14 января.

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Гильермо Абаскаль
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