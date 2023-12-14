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Сегодня, 18:00

Абаскаль назвал футболиста «Спартака» лучшим игроком года

Отдел футбола «СЭ»
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В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2023 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поставил на первое место полузащитника команды Данила Пруцева.

Также в его пятерку вошли: спартаковцы Квинси Промес и Алексис Дуарте, Никита Кривцов из «Краснодара» и Эдгар Севикян из «Пари НН».

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Данил Пруцев
12
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