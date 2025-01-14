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Сегодня, 10:40

Абаскаль назвал переход в «Зенит» решением Соболева: «Важно осознавать последствия»

Микеле Антонов
Корреспондент
Футболист «Зенита» Александр Соболев
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» ответил на вопрос о переходе экс-нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

Это его решение, в которое я не могу вмешиваться. В тот момент я получил сообщение от Саши - он написал мне, когда я был в «Гранаде». Правда в том, что в жизни приходится принимать разные решения. Иногда они даются легко, иногда - сложно. Они могут быть политкорректными или не очень. Важно осознавать последствия. Если он так решил, полагаю, у него есть аргументы. Главное, чтобы он не останавливался и выкладывался на сто процентов. Уверяю вас, Соболев способен на многое и еще не сказал последнего слова в футболе, — сказал Абаскаль «СЭ».

27-летний форвард перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В текущем сезон он провел 17 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал голевую передачу. При этом Соболев все еще не отличился голами в этом розыгрыше РПЛ.

Полностью интервью Гильермо Абаскаля читайте на сайте «СЭ».

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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