Абаскаль — о поражении от «Краснодара»: «Это моя ошибка. Я выбираю состав и несу ответственность за каждого игрока»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал причины неудачной игры московской команды в текущем сезоне.

— Месяц назад в Краснодаре был другой результат и другая игра. В чем причины таких перемен за короткий срок?

— Это футбол. Если ты не реализуешь моменты, позволяя сопернику реализовать его, результат будет иным. И никогда нельзя провести две одинаковые игры даже против одного и того же соперника.

— Интригой был ваш стартовый состав. Вы сделали много изменений после матча с «Динамо». Не считаете, что ошиблись?

— Это моя ошибка, как я уже и сказал. У есть план на каждую игру. Я выбираю состав на каждый матч и несу ответственность за каждого игрока, выходящего на поле. Я верю в ребят, мы тренируемся каждый день. У нас хорошая команда, отличные футболисты, в том числе, новички. Нужно нарабатывать игровые связи, но футбол не дает нам его. Однако нужно верить и работать.

В матче 7-го тура РПЛ «Спартак» уступил «Краснодару» со счетом 0:2. На данный момент красно-белые занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 10 очков.