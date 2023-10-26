Абаскаль назвал три слова, с которыми у него ассоциируется «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал три слова, с которыми у него ассоциируется московский клуб.

Перед тем, как ответить на вопрос, испанец сказал, что трех слов недостаточно, чтобы описать красно-белых.

«Для меня одно слово — это футбол, потому что здесь просто чувствуется запах футбола. Еще одно слово — работа. Люди приходят сюда каждый день работать. Я очень это ценю. Мы можем изменить многое, даже поменять тренера, но «Спартак» — это работа», — приводит слова испанца пресс-служба «Спартака».

Третье слово для Абаскаля — это «семья». Тренер отметил, что именно так чувствуют себя члены команды после проведенных месяцев вместе.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 12 туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

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