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РПЛ

Сегодня, 20:06

Абаскаль о матче с «Рубином»: «В первые минуты мы не были сконцентрированы, но быстро взяли игру под контроль»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Рубином» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ.

— Думаю, команда заслужила победу сегодня, — сказал Абаскаль на пресс-конференции. — Возможно, в первые минуты мы были недостаточно сконцентрированы, но после 5 минут мы взяли игру под контроль. Затем случился наш автогол, начиная с эпизода, когда не было фола. Может быть, я ошибаюсь.

Мы изменили темп игры, добавили ритма, здорово действовали без мяча. И это очень важно, что футболисты после выхода на замену могут так усилить игру и добавить темпа. Поздравляю ребят и болельщиков, которых сегодня было так много на матче. Я впервые в Казани. Атмосфера была невероятной.

— Показалось, что вы вовремя сделали замены и угадали с таймингом.

— Если ты заранее знаешь свои замены, то это ошибка. Было бы здорово знать это, но это невозможно. Зачастую меня критиковали, что я поздно делаю замены. Но момент для замен должен быть своим. Я сегодня увидел, что команде нужно усиление в центре поля. Благодаря выходу Игнатова и Медины это удалось.

— Было видно, что в концовке ваша команда играла на кураже.

— Судить о кураже по итогу матча не совсем честно и справедливо. «Рубин» давал пространство и возможности, проигрывая в счете. Наша команда сделала шаг вперед в контроле игры, уверенности. Это чувство передается. Это традиция «Спартака».

— Будет ли ротация на кубковую игру с «Пари НН», или продолжите играть основой?

— Как вы сами ответите на этот вопрос?

— Наверное, нужно дать играть тем, кто реже выходил.

— Я согласен с вами!

«Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 9 очками после 3 матчей.

В следующем туре красно-белые сыграют против «Урала» на выезде. Матч состоится 11 августа и начнется в 18.00 (мск).

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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