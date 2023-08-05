Абаскаль о матче с «Рубином»: «В первые минуты мы не были сконцентрированы, но быстро взяли игру под контроль»

Сегодня, 20:06
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Рубином» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ.
— Думаю, команда заслужила победу сегодня, — сказал Абаскаль на пресс-конференции. — Возможно, в первые минуты мы были недостаточно сконцентрированы, но после 5 минут мы взяли игру под контроль. Затем случился наш автогол, начиная с эпизода, когда не было фола. Может быть, я ошибаюсь.
Мы изменили темп игры, добавили ритма, здорово действовали без мяча. И это очень важно, что футболисты после выхода на замену могут так усилить игру и добавить темпа. Поздравляю ребят и болельщиков, которых сегодня было так много на матче. Я впервые в Казани. Атмосфера была невероятной.
— Показалось, что вы вовремя сделали замены и угадали с таймингом.
— Если ты заранее знаешь свои замены, то это ошибка. Было бы здорово знать это, но это невозможно. Зачастую меня критиковали, что я поздно делаю замены. Но момент для замен должен быть своим. Я сегодня увидел, что команде нужно усиление в центре поля. Благодаря выходу Игнатова и Медины это удалось.
— Было видно, что в концовке ваша команда играла на кураже.
— Судить о кураже по итогу матча не совсем честно и справедливо. «Рубин» давал пространство и возможности, проигрывая в счете. Наша команда сделала шаг вперед в контроле игры, уверенности. Это чувство передается. Это традиция «Спартака».
— Будет ли ротация на кубковую игру с «Пари НН», или продолжите играть основой?
— Как вы сами ответите на этот вопрос?
— Наверное, нужно дать играть тем, кто реже выходил.
— Я согласен с вами!
«Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 9 очками после 3 матчей.
В следующем туре красно-белые сыграют против «Урала» на выезде. Матч состоится 11 августа и начнется в 18.00 (мск).