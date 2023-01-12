Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:53

Абаскаль не стал комментировать информацию о проблемах Промеса с законом

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о ситуации с возможным уголовным преследованием Квинси Промеса.

— Вчера вышла публикация, что у Промеса есть проблемы с законом в Нидерландах. Можете сказать, есть ли у него проблемы с законом и как это повлияет на его карьеру здесь?

— Есть факты подтвержденные, есть факты неподтвержденные. Я был месяц в Испании, меня тоже много спрашивали: вот в СМИ написали это и вот это, но нет фактов. Когда будут факты, тогда сможем это комментировать. Все в жизни должно быть подтверждено или доказано.

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов также высказался на эту тему.

— В этом деле пока нет фактов, нет ничего нового, это только сообщение в прессе. Мы не можем действовать, исходя из сообщений в СМИ. Мы действуем, исходя из фактов.

С 11 по 12 января футболисты «Спартака» проходят в Москве углубленное медицинское обследование, а затем отправятся в ОАЭ, где проведут два сбора. Третий сбор красно-белых пройдет в турецком Белеке.

В нынешнем сезоне 31-летний Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Юран назвал причину своего ухода из «Химок»
Трусова меняет свою пиар-стратегию. Это новый этап карьеры?
Росприроднадзор выдал разрешение на отлов трех конфликтных тигров в Приморье
МИД России объявил о расширении санкционного списка против Великобритании
В ДНР заявили о серьезном продвижении российских войск под Артемовском
Глава Минобороны Шойгу назначил Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Стало известно, когда Мозес присоединится к «Спартаку» на зимние сборы

Абаскаль объяснил, почему игроков «Спартака» оградили от общения с журналистами