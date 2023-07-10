Абаскаль: «Думаю, Медина способен помочь «Спартаку» на разных позициях. Его универсализм очень ценен»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, как собирается использовать на поле новичка команды, полузащитника Хесуса Медину.

Красно-белые объявили о покупке 26-летнего парагвайца у ЦСКА в понедельник, 10 июля.

«С самого начала прошлого сезона мы вели поиск левоногих игроков. На мой взгляд, в футболе важен баланс. И если в средней и атакующей линиях у тебя только правоногие футболисты, тебе сложнее быть непредсказуемым. К тому же, Хесус отлично знаком с российской лигой. Мы играли против него, изучали. Думаю, он способен помочь нам на разных позициях. И в середине, и под нападающим. Вот этот универсализм очень ценен. А также его умение врываться в штрафную. В прошлом сезоне у него была хорошая статистика, 11 голов и 8 передач. Он способен здорово исполнять угловые. Голоден до побед, но уже опытен, у него оптимальный возраст. Хесус должен принести нам много пользы», — заявил Абаскаль в интервью клубной пресс-службе.

Специалист добавил, что в «Спартаке» оценили не только футбольные умения Медины, но и его человеческие качества.

«В матчах такого накала, как «Спартак» — ЦСКА, он вел себя против нас как профессионал. Показал себя амбициозным футболистом. Думаю, опыт, который он получил в другом клубе, поможет ему лучше понять, что такое «Спартак», чего мы хотим и какие у нас ценности. Хесус, конечно, не десять лет играет в России, но полтора года в Москве — это тоже достаточно, чтобы хорошо все понимать. Это игрок сборной Парагвая. Они с Дуарте хорошо знают друг друга. Думаю, Хесус поможет ему лучше освоиться в том числе за пределами поля — узнать страну и город, ведь они сильно отличаются от Парагвая. Надеюсь, Хесус поможет Алексису там, где это необходимо», — добавил Абаскаль.

Медина подписал контракт со «Спартаком» до конца июня 2026 года.

Хавбек выступал за ЦСКА с января 2022 года, вместе с красно-синими он выиграл FONBET Кубок России в сезоне-2022/23.