Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

16 октября, 22:46

Абаскаль объяснил, по какой схеме «Спартак» играл против ЦСКА

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, по какой схеме команда действовала в игре 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

«Мы не играли в три защитника. У нас был Литвинов, который должен был опускаться. Во втором тайме мы играли по схеме 4-3-3. Для Соболева это была не совсем привычная позиция. Когда нам нужно было добавить физики, мы выпустили Чернова.
Если говорить глобально, мы не можем говорить о схеме. Она меняется в тот момент, как только арбитр дает стартовый свисток. Я не верю в работу в статике. Мы работаем, исходя из определенных принципов. ЦСКА на первых минутах действовал так — работа на длинных передачах, подбор», — сказал Абаскаль.

«Спартак» после ничьей с ЦСКА вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата России с 26 очками в 13 матчах.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА и «Спартак» выдали смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
Захарова высмеяла заявление Киева о желании князя Владимира вступить в ЕС в 988 году
Журналистка США заявила, что Запад на самом деле не желает победы Украины
Тело 14-летнего подростка обнаружено на востоке Москвы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Жуков: «Может, Абаскаль начнет понимать, что Зиньковского надо выпускать с самого сначала»
Дерби нашей мечты. ЦСКА и «Спартак» выдали суперспектакль
Червиченко назвал Абаскаля лучшим тренером «Спартака» за последние 10 лет
Мостовой считает, что первый гол ЦСКА в ворота «Спартака» был засчитан по правилам
Хачатурянц: «Интрига в чемпионской гонке была убита давно. Вряд ли кто-то может играть на равных с «Зенитом»
Чалов догнал Дзагоева в списке лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Чалов о ничьей ЦСКА со «Спартаком»: «Дубль — это хорошо, но я бы поменял эти голы на победу»

Федотов о замене Карраскаля: «Я говорил, что нужно выходить на футбол. Футбол не терпит безалаберности»