Абаскаль объяснил, по какой схеме «Спартак» играл против ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, по какой схеме команда действовала в игре 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

«Мы не играли в три защитника. У нас был Литвинов, который должен был опускаться. Во втором тайме мы играли по схеме 4-3-3. Для Соболева это была не совсем привычная позиция. Когда нам нужно было добавить физики, мы выпустили Чернова.

Если говорить глобально, мы не можем говорить о схеме. Она меняется в тот момент, как только арбитр дает стартовый свисток. Я не верю в работу в статике. Мы работаем, исходя из определенных принципов. ЦСКА на первых минутах действовал так — работа на длинных передачах, подбор», — сказал Абаскаль.

«Спартак» после ничьей с ЦСКА вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата России с 26 очками в 13 матчах.