Абаскаль объяснил, почему игроков «Спартака» оградили от общения с журналистами

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему игроков команды оградили от общения с журналистами.

— Почему вчера оградили журналистов от общения?

— Так происходит, потому что не все тренеры одинаковые. У каждого свой подход. Здесь этот процесс такой приватный. Это то, что не должно выходить за пределы. У нас будут моменты, где мы сможем пообщаться, как это было и в Тарасовке. Мы приглашали журналистов и общались в соответствующее время. И плюс важно отметить, что мы даем возможность нашей пресс-службе дать эксклюзив, потому что в сегодняшнем мире медиа находятся везде, и на улице, чтобы у них тоже была возможность работать, — сказал Абаскаль.

С 11 по 12 января футболисты «Спартака» проходят в Москве углубленное медицинское обследование, а затем отправятся в ОАЭ, где проведут два сбора.