Абаскаль о Литвинове: «Он мог бы выйти в стартовом составе, но еще до сборной у него было повреждение»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему отсутствует полузащитник Руслан Литвинов в основе на матч 8-го тура РПЛ против «Сочи».

«К сожалению, мы не можем рассчитывать на Литвинова, который сегодня мог бы выйти в стартовом составе. Еще до национальной паузы у него было повреждение, но он провел 90 минут в матче за сборную», — передает слова Абаскаля пресс-служба команды.

22-летний футболист во вторник, 12 сентября, провел полный товарищеский матч против Катара (1:1).

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится сегодня, 16 сентября, в Москве. Начало — в 19.00 мск.