Абаскаль объяснил, почему Мозес в матче с «Пари НН» играл на позиции второго нападающего

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал игру полузащитника команды Виктора Мозеса на позиции второго нападающего в матче с «Пари НН».

— Мозес вышел на позицию второго нападающего. Это разовая акция?

— Все зависит от конкретного матча. Но при этой схеме он может сыграть как справа, так и слева, и на позиции нападающего. Он хорошо работал в последние две недели. Он сделал голевую передачу, значит, хорошо чувствует себя на этой позиции. В концовке мы перевели его больше направо, потому что понимали, что при длинных передачах соперника там лучше будет справляться Мартинс, Умяров или Литвинов.

22 октября «Спартак» обыграл «Пари НН» в матче 12-го тура РПЛ со счетом 2:0. Московская команда набрала 20 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

В текущем сезоне 32-летний Мозес провел 9 матчей в РПЛ и отметился одним голом.