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2 октября, 22:56

Абаскаль объяснил, почему отменил тройную замену в игре с «Нижним Новгородом»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отменил тройную замену в матче 11-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом».

«Что касается замен, то здесь все было просто, нам необходимо было добавить свежести в финальной трети, ход игры требовал именно этого. Мы хотели также выпустить игрока с ведущей левой ногой на левый фланг, чтобы делать подачи в штрафную площадь, а не только разыгрывать короткие комбинации. При игре против низкого блока необходима свежесть в игре команды.

Шамар Николсон действительно немного с опозданием совершил это действие [забил гол], мы решили посмотреть, как он проявит себя. Почему отменил тройную замену? Бывают такие моменты, когда нужно понимать эмоциональное внутреннее состояние и мотивацию. В данном случае, когда забит гол, это окрыляет, дает дополнительные силы, чтобы делать еще больше», — цитирует Абаскаля ТАСС.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 11 матчах.

ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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