Абаскаль: «Надеюсь, теперь Соболеву нравится завтракать в холодном Санкт-Петербурге»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» раскрыл детали «завтраков» бывшего футболиста красно-белых Александра Соболева.

В октябре 2024 года сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранял Соболева из-за пропуска командных завтраков.

— В октябре 2023 года вы отстранили Александра Соболева от тренировок из-за проблем с дисциплиной. В чем была реальная причина?

— Скажу так: для меня самое важное — клуб. На втором месте — команда. И на третьем — каждый футболист. Если игрок уважает команду, то все хорошо.

Теперь — к Соболеву. Это футболист, который мне очень сильно помог. Александр хорошо проявил себя и в первый, и во второй сезон. Если его что-то не устраивало, то это были мелочи, которые мы учитывали. Он знал об этом, а мы всегда хотели видеть лучшую версию Соболева на поле. Это то, чего мы добивались.

Был ли он доволен? Конечно! Он был недоволен, когда играл плохо, когда не забивал голы. Это логично. Он амбициозный, и нам нужно было с этим работать, чтобы он играл как можно лучше.

— Давайте конкретизируем вопрос: хорошо ли Соболев завтракал?

— Ха-ха! Завтракать ему не нравилось. Но у каждого свои причуды. И вообще все по-разному готовятся к матчам: кто-то ест раньше, кто-то — позже. Одни предпочитают углеводы, другие — белки, а кто-то вообще по утрам не ест. Соболеву иногда не хотелось завтракать. Непонятно почему. С одной стороны, это его личное дело. С другой, когда ты работаешь в команде, хочется, чтобы все следовали общепринятым правилам. Но это все мелочи из жизни клуба. Я хорошо отношусь к Соболеву, у меня о нем приятные воспоминания. Надеюсь, теперь Саше нравится завтракать в холодном Санкт-Петербурге.

27-летний форвард перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал голевую передачу. При этом Соболев все еще не отличился голами в этом розыгрыше РПЛ.

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