Абаскаль объяснил, почему решил заменить Бонгонду в матче с «Уралом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал замену полузащитника Тео Бонгонды в матче с «Уралом» (2:3) в 4-м туре РПЛ.

27-летний конголезец покинул поле на 73-й минуте. Вместо него на замену вышел Антон Зиньковский. Бонгонда отметился голом в ворота «Урала» во втором тайме.

— Бонгонда был активен перед заменой. В связи с чем приняли решение его поменять?

— Чтобы освежить игру. Замена связана только с этим. Зиньковский до этого провел хорошую игру, ему нужно было дать шанс. В целом, хотели иметь преимущество в физике на фланге, — сказал Абаскаль.