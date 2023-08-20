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РПЛ

Сегодня, 22:22

Абаскаль объяснил, почему Зобнин и Бонгонда начали игру против «Зенита» на скамейке запасных

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал стартовый состав команды на матч 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

— Многие были удивлены составом: почему Зобнин и Бонгонда начали игру на скамейке?

— Мы ждали, что «Зенит» сыграет 5-3-1-1 или 5-3-2. Они давали нам владение с первых минут. Так и было, особенно во втором тайме. выбор был обусловлен тем, что нам нужна была точность в завершающей стадии, — сказал Абаскаль на пресс-конференции.

— «Спартак» пропустил от «Рубина», «Урала», «Зенита» из опорной зоны. Возможно, были и еще — все не помню, команда очень много пропускает. Что делать с подбором? Видите ли вы тут проблему?

— Отчасти я согласен с вами. Но с «Оренбургом» мы не пропустили из этой зоны. С Краснодаром — тоже. С «Балтикой» — тоже. Сегодня и с «Рубином» были рикошеты. Важно иметь баланс. Когда обороняется левый фланг, вся команда смещается и обороняется. Часто нам просто не хватает последнего действия — выбить мяч подальше из штрафной. Это то, над чем нужно работать. Порой наш полузащитник выбрасывается, чтобы иметь численное преимущество в другой зоне при перехвате и подборе.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
24
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 2 : 0
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 1 : 3
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 4 : 0
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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