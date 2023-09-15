Абаскаль объяснил ротацию состава «Спартака» в последних матчах

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» объяснил, по какому принципу он проводил ротацию состава команды в последних матчах.

- Многие болельщики не понимают ситуацию с постоянной ротацией состава. Объясните логику ваших действий.

— Мне бы не хотелось делать эту ротацию, но если вспомнить прошлогодний период из десяти матчей, в них у нас случились две травмы. Потом еще две в последующих трех играх. У нас был тяжелый график, а играя в таких условиях и не имея возможности провести между матчами тренировки — это рискованно с точки зрения здоровья игроков. Поэтому мы делали такую ротацию. Это нормально, так делают все. Если у вас есть вопросы по конкретным игрокам, то я готов ответить.

— «Спартак» проводит посредственный матч против «Ахмата». Вы практически полностью меняете состав, и команда разносит «Динамо» за полтайма. Затем матч в Краснодаре, где мы видим тот же состав, что и против «Ахмата». «Спартак» снова не забивает и проигрывает. Неужели у вас не было возможности отставить в старте тех игроков, которые сыграли хорошо с «Динамо»: Антона Зиньковского, Руслана Литвинова и Данила Пруцева?

— В конечном итоге вы говорите о результате. Первый тайм был не самым лучшим, второй значительно лучше. В матче с «Динамо» первый тайм был великолепный, с высоким уровнем эффективности. Данная ротация обусловлена только календарем. Если бы это была нормальная неделя, возможно, состав был бы другим.

«Спартак» после семи туров занимает девятую строчку в таблице РПЛ. Красно-белые стартовали с трех побед, однако в последующих четырех встречах набрали лишь одно очко.