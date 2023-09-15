Абаскаль объяснил ротацию состава «Спартака» в последних матчах

Сегодня, 12:10
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» объяснил, по какому принципу он проводил ротацию состава команды в последних матчах.
- Многие болельщики не понимают ситуацию с постоянной ротацией состава. Объясните логику ваших действий.
— Мне бы не хотелось делать эту ротацию, но если вспомнить прошлогодний период из десяти матчей, в них у нас случились две травмы. Потом еще две в последующих трех играх. У нас был тяжелый график, а играя в таких условиях и не имея возможности провести между матчами тренировки — это рискованно с точки зрения здоровья игроков. Поэтому мы делали такую ротацию. Это нормально, так делают все. Если у вас есть вопросы по конкретным игрокам, то я готов ответить.
— «Спартак» проводит посредственный матч против «Ахмата». Вы практически полностью меняете состав, и команда разносит «Динамо» за полтайма. Затем матч в Краснодаре, где мы видим тот же состав, что и против «Ахмата». «Спартак» снова не забивает и проигрывает. Неужели у вас не было возможности отставить в старте тех игроков, которые сыграли хорошо с «Динамо»: Антона Зиньковского, Руслана Литвинова и Данила Пруцева?
— В конечном итоге вы говорите о результате. Первый тайм был не самым лучшим, второй значительно лучше. В матче с «Динамо» первый тайм был великолепный, с высоким уровнем эффективности. Данная ротация обусловлена только календарем. Если бы это была нормальная неделя, возможно, состав был бы другим.
«Спартак» после семи туров занимает девятую строчку в таблице РПЛ. Красно-белые стартовали с трех побед, однако в последующих четырех встречах набрали лишь одно очко.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -