Абаскаль: «Не считаю, что существует багаж Аленичева, Абаскаля или кого-то еще»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» объяснил слова про багаж.

— Недавно вы сказали, что нынешний «Спартак» полностью подготовлен и создан вами. Последний раз «багаж» красно-белых обсуждали после увольнения Дмитрия Аленичева и чемпионства Массимо Карреры...

— Нет-нет... Я не считаю, что существует багаж Аленичева, Абаскаля или кого-то еще. Единственное, что я хочу сказать по этому поводу: без качественной подготовки у вас не получится сразу дать результат. Нужно или время, чтобы все перенастроить, или новые футболисты.

Если нет ни того ни другого, то проходит пара недель, и команда, конечно, меняется, но что-то в ней остается и от прошлого тренера. Не из-за Абаскаля. А потому что футболисты впитывают идеи каждого специалиста, у которого играли.

Посмотрите на «Байер» Хаби Алонсо, послушайте его интервью. Он говорит, что взял немного от Гвардиолы, немного от Анчелотти, немного от Моуриньо... Если все сделать правильно, частица тренера останется с игроком навсегда. Если неправильно, футболист запомнит, что тренер был приятным или неприятным, но его идеи никуда не денутся. Вот в чем суть.

Я не считаю это багажом. Но если игроки сохранили о тебе хорошие воспоминания и тебе благодарны, то для меня как для тренера это самое важное достижение. Не титулы! Хотя они, конечно, тоже важны. Сохранив хорошие отношения почти с каждым футболистом, мы в штабе уверены, что хотя бы сделали все, что могли, чтобы им помочь. А они нас за это поблагодарили. Так что время покажет, хорошо мы работали в «Спартаке» или плохо, — сказал Абаскаль «СЭ».

35-летний испанский специалист возглавлял «Спартак» с лета 2022 до весны 2024 года. На посту главного тренера красно-белых Абаскаля сменил Деян Станкович.

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