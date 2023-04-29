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Абаскаль объяснил замену Промеса в матче с «Ростовом»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему заменил нападающего Квинси Промеса в матче 25-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). На 85-й минуте встречи вместо Промеса на поле вышел Шамар Николсон.

— С чем связана замена Промеса?

— Здесь нужно понимать, что Промес недавно восстановился после травмы. Мы не могли рисковать, оставляя его на поле. Мы не могли его потерять. Квинси Промес футболист важный для команды. Он поймет, для чего произошла эта замена. Конечно, он мог оставаться. У нас был еще и Бальде, который был голоден до игры. Я рад, что были игроки, которые вышли на замену и позволили завоевать это очко, благодаря позитивному настрою.

— В конце первого тайма Джикия схватился за спину. У него какая-то травма?

— У него мышечное повреждение. Мы еще не знаем точно. Завтра будет обследование.

— Если у Георгия будет травма. У вас есть понимание, как заменит этих футболистов в матче с «Зенитом»?

— У нас есть Чернов, Маслов, Рыбус, которые готовы помочь команде. Есть и Хлусевич, который готов помочь в обороне. Если не сможет один, значит на поле выйдут другие. Мы полностью в них уверены.

Георгий Джикия
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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