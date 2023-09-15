Абаскаль — об адаптации Дуарте в «Спартаке»: «Он прибавил физически, прибавил в коммуникации»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» высказался об адаптации в России парагвайского защитника красно-белых Алексиса Дуарте.

- В начале сезона показалось, что Дуарте досрочно неплохо прогрессировал и начал расти, но он до сих пор не является игроком основного состава. В чем тут причина?

— Это процесс, и здесь важно все. Тренер по физподготовке поработал с ним, и он добавил. Есть тренеры, которые готовят видео для игроков со всеми деталями. Есть тренировки, на которых я слышу на русском команды от него. Это процесс. Когда этот «осьминог» отбирает мяч и начинает атаку — мы чувствуем, что была проведена правильная работа. Он никогда раньше не играл в Европе, скорость всех действий в Парагвае другая. Период адаптации продолжается, она идет и улучшается. Он прибавил физически, прибавил в коммуникации. И нам, и ему нужен был этот период. Но «Спартак» это не место для конформистов. Адаптация завершится когда он наберет стабильность.

Дуарте перешел в «Спартак» из парагвайского «Серро Портеньо» в январе этого года. За красно-белых 23-летний защитник провел 16 матчей в чемпионате и Кубке России.