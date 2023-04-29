Абаскаль оценил игру Дуарте в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил игру защитника команды Алексиса Дуарте в матче 25-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

— Дуарте досталось много критики. Сегодня он провел хороший матч. 12 выигранных единоборств из 12. Поддерживала ли его команда?

— Я персонально его поддержал. Если мы не дадим спортсмену второй шанс, мы никогда не узнаем, на что он способен. Все могут делать ошибки. Мы должны поддерживать наших футболистов. Мы понимали, что Дуарте хорош при открытой игре. Были моменты и с Масловым, и с Черновым, и с Джикией. Мы не должны убивать футболистов послед одной ошибкой и давать им возможности.

«Спартак» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые встретятся с «Зенитом».