Абаскаль оценил новичков «Спартака» Дуарте и Тавареша

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» оценил подписание защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша.
«Я рад тому, что к нам присоединились новички. Алексис сегодня дебютировал. Он ранее с полной нагрузкой работал со своей командой, поэтому был готов выходить на поле сразу после приезда. Как тренер я доволен, потому что у нас увеличивается внутренняя конкуренция. Это мотивирует всех ребят. Важно отметить и возвращение в строй троих наших футболистов, которые восстановились после травм — Умярова, Мартинса и Мозеса. Это тоже добавляет конкуренции. Именно в такой атмосфере команда может прогрессировать и двигаться вперед. Смотрим в будущее позитивно», — сказал Абаскаль «СЭ».
«Спартак» 24 января официально оформил трансферы парагвайского защитника Алексиса Дуарте и португальца Томаша Тавареша.
Контракт с парагвайцем подписан до 2027 года, контракт португальца — до 2026 с опцией продления на год.
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